Nirgendwo in der EU ist die Sterblichkeit unter Corona-Patienten so hoch wie in Bulgarien: 4,3 Prozent aktuell. Das liegt einerseits am schlecht ausgestatteten Gesundheitswesen, es liegt aber wohl auch an der extrem niedrigen Impfrate, auch das ein Negativrekord in der EU. Nur 27 Prozent der Bulgaren sind vollständig geimpft.