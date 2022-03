Nun beginne ein neuer Abschnitt in der Pandemie, in der auf die meisten Schutzmaßnahmen verzichtet werden. Das Infektionsschutzgesetz, das am Freitag beschlossen werden soll, enthalte einige Basismaßnahmen, wie das Tragen von Schutzmasken in Bussen und Bahnen oder in Krankenhäusern. Und es enthalte Hotspot-Regelungen.