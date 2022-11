Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte die Länder indes auf, die vom Bund zugesagten Mittel zur Flüchtlingsversorgung an die Kommunen weiterzureichen. Die beim Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch in Aussicht gestellten Milliarden-Beträge seien ein "positives Signal", so Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rheinischen Post". Es müsse jedoch "sichergestellt werden, dass die Länder dieses Geld auch wirklich an die Kommunen weitergeben", so Landsberg.