In Bremen waren die Schulen schon in den vergangenen Monaten weiter offen - die Schülerinnen und Schüler durften aber auch von zuhause aus lernen. Es gab also keine Präsenzpflicht. Momentan überlegen die Politikerinnen und Politiker in Bremen noch, ob sie etwas ändern müssen oder ob erst mal alles so bleibt wie die ganze Zeit schon.