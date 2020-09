Christoph Unger ist Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Trotz Hamsterkäufen wegen der Coronavirus-Krise ist die Lebensmittelversorgung in Deutschland aus Sicht des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht gefährdet. Es gebe im Moment auch "keine Planung, die staatlichen Nahrungsmittelreserven in irgendeiner Form anzutasten", sagte der Präsident des Bundesamtes, Christoph Unger, dem "Tagesspiegel am Sonntag".



Auch die Wasser- und die Stromversorgung seien nicht gefährdet. Unger riet von Hamsterkäufen ab. "Vorratshaltung ist gut, Hamstern ist unsinnig."