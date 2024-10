Mutmaßlicher IS-Unterstützer bei Berlin festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) in Bernau bei Berlin festnehmen lassen. Das bestätigte ein Sprecher dem ZDF. Der 28-jährige Libyer soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben.