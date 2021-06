"Ohne Frauen wie Dobrina D. würde die häusliche Pflege in Deutschland zusammenbrechen", sagt Agnieska Misiuk vom Projekt "Faire Mobilität". Von den 4,1 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden immerhin 75 Prozent zuhause gepflegt. Das sind 3,3 Millionen Menschen, etwa eine Million von ihnen bekommen Unterstützung durch ambulante Pflegedienste. Pflegeexperten schätzen daher bis zu 700.000 Osteuropäerinnen in der 24-Stunden-Pflege.