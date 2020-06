Die Aufdeckung der schweren Missbrauchsfälle in Münster ist der dritte Fall innerhalb kurzer Zeit, in dem Kinder Opfer sexueller Gewalt wurden, obwohl Behörden jahrelang in Kontakt mit den Tätern wären. Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, drängt im ZDF-Mittagsmagazin auch in diesem Fall auf schnelle Aufarbeitung.