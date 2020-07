Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Archiv

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Das Bundeskabinett hat die Eckwerte für den Haushalt des Jahres 2021 abgesegnet. Darin plant Finanzminister Olaf Scholz (SPD) weiter mit Rekordinvestitionen. Die "Schwarze Null" soll weiter stehen, Scholz will also keine neuen Schulden machen.



Die Auswirkungen der Coronakrise könnten derzeit noch nicht seriös beziffert werden, erklärte das Ministerium. Voraussichtlich wegbrechende Steuereinnahmen sollen nach der nächsten Steuerschätzung im Mai nachträglich in den Plan eingearbeitet werden.