Merkel in Israel: Die kritische Freundin

Was das Land noch an Merkel zu schätzen weiß, ist ihr politischer Stil. Dass sie keine Visionistin ist, keine strategische Planerin, dass sehen auch die Israelis. Aber sie anerkennen doch die sichere Krisenmanagerin in all den Jahren. Und Kompetenzen, die sie bei vielen Politikern im eigenen Lande vermissen. Der "Haaretz" Journalist Alon Pinkas nennt es den "Merkelismus" und den beschreibt er so: