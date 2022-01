Gerhard Trabert: In der Demokratie ist es immer gut, wenn man wählen kann. Mein Hauptanliegen ist aber, das Thema soziale Ungerechtigkeit noch mehr in die öffentliche Diskussion einzubringen. Das kommt einfach immer noch zu kurz. Gerade in der Corona-Pandemie wird viel zu wenig an die Menschen am Rande unserer Gesellschaft gedacht.