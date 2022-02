Einen Tag, bevor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Ukraine fliegt, hat der wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bemühungen Deutschlands in dem Konflikt gelobt. "Wir sollten nicht unterschätzen, dass Deutschland gemeinsam mit Frankreich etwas einzubringen hat in diesen Prozess", so Steinmeier in der ZDF-Sendung "Was nun..?".