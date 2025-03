Steinmeier: Menschen mit Corona-Aufarbeitung zurückgewinnen

Es ist ganz viel, was uns jetzt beschäftigt und was auch nicht mal eben wieder weggeht.

Man kann dass nicht aufholen, was dann an Schädigungen und Nicht-Erfahrungen stattgefunden oder nicht stattgefunden hat.

Aufarbeitung, um Demokratie zu stärken

Steinmeier fährt fort, dass der deutschen Demokratie in seinen Augen während der Pandemiezeit etwas ganz Wesentliches fehlte: "das Gespräch mit sich selbst. Ein Gespräch, das sie, die Demokratie, doch so dringend braucht, auf das die Demokratie angewiesen ist."

Steinmeier: Wahlergebnisse zeigen Defizite bei Aufarbeitung

Es sei unabdingbar, so der Bundespräsident, "dass Transparenz hergestellt wird und wir damit möglichst viele Menschen zurückgewinnen, die in der Zeit der Pandemie an Demokratie, an den Institutionen gezweifelt haben".