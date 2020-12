Weihnachten in diesem Jahr sei anders. Viele Ältere und Kranke blieben allein, für Jüngere fielen die Festtage "viel zu still" aus. Unbeschwert Weihnachten zu feiern sei schwer, fuhr Steinmeier fort. "Vielleicht haben wir noch an keinem Weihnachten so sehr gespürt, wie wichtig uns Menschen sind, wie sehr wir auf andere angewiesen sind: auf ihre Anwesenheit, ihre Zuneigung, auf das Gespräch mit ihnen."