Entspannt kann der 65-Jährige auch sein. Denn eine Situation wie bei der Regierungsbildung nach der Wahl 2017 zeichnet sich derzeit nicht ab. Als damals die FDP und ihr Vorsitzender Christian Lindner die Jamaika-Sondierungen spektakulär platzen ließen und über Neuwahlen nachgedacht wurde, holte Steinmeier die Chefs der Parteien, die für eine Koalition in Frage kamen, ins Schloss Bellevue und mahnte: "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält."