Live: Bundesrat berät über Corona-Gesetz

3G in Bus und Bahnen und am Arbeitsplatz sowie ein Maßnahmenkatalog statt Corona-Notlage: Der Bundestag hat am Donnerstag die Pläne der möglichen Ampel-Koalitionäre abgesegnet. Heute stimmt der Bundesrat über die Vorhaben ab, mit denen die Regierung die vierte Corona-Welle in den Griff bekommen möchte.