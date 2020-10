Bundesrat billigt Corona-Prämien in Kliniken

Die Länderkammer hat den Weg für eine Milliardenförderung der Krankenhäuser und eine Corona-Prämie für Pflegekräfte in den Kliniken frei gemacht. Das "Zukunftsprogramm" sieht eine einmalige Hilfe des Bundes in Höhe von drei Milliarden Euro vor, um Investitionen in Notfallkapazitäten und die IT voranzubringen.