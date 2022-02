Die Schaffung eines Gedenktags am 11. März ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Das Datum knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an. Dieser wiederum erinnert an die verheerenden Anschläge in Zügen in Madrid im Jahr 2004. Damals starben 191 Menschen, 1.800 wurden verletzt.