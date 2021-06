Die Bundesregierung rechnet wegen der Lieferung zusätzlicher Impfstoffmengen mit einer deutlichen Beschleunigung der Corona-Impfkampagne. "Bis Ende Juli wird jeder Erwachsene in Deutschland, der geimpft werden will, auch eine erste Impfung erhalten haben können; wenn die Lieferungen so weitergehen, vielleicht noch ein Stück früher", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag in einer Diskussionsrunde in Berlin.