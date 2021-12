Ganz so viel Krach wie bei den Grünen gab es nicht. Ganz so geräuschlos wie bei der FDP ging es bei den Sozialdemokraten aber auch nicht. Tagelang war über die Spitze des Gesundheitsministeriums spekuliert worden. Am Ende war der Ruf nach Karl Lauterbach so groß, dass selbst der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz offenbar nicht mehr an ihm vorbeikam. Und die Bedenken, er polarisiere zu stark, nicht mehr zählten.