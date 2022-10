Live: 200-Milliarden-Paket im Bundestag

Zur Finanzierung wird der in der Corona-Zeit eingerichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds reaktiviert und mit 200 Milliarden Euro ausgestattet - finanziert über Schulden. Das Geld soll noch in diesem Jahr in den Sonderfonds fließen - Bundesfinanzminister Christian Lindner will so sein Ziel erreichen, ab dem kommenden Jahr wieder die Schuldenbremse einzuhalten.