Dafür ist auch die FDP. Es ergebe "mehr Sinn unter dem Schirm der Nato", sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der Fraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Ausbildung der Peschmerga solle in ein anderes Land oder in Deutschland erfolgen. Allerdings sollte die Bundeswehr mit einem Nato-Mandat in der Region bleiben, beispielsweise in Jordanien. "In Jordanien war übrigens auch die A400M, die sehr schnell in den Zentralirak fliegen konnte, um unsere Leute da rauszuholen", so Strack-Zimmermann.