Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft in ihrer Regierungserklärung zur Wahl von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf. Gleichzeitig warnt sie am Dienstag in der voraussichtlich letzten Bundestagssitzung vor der Wahl am 26. September vor einem Bündnis von SPD und Grünen mit der Linken. Merkel pocht auf eine unionsgeführte Bundesregierung, weil es nicht nur um die Zukunft von Nato und Europa, sondern auch um "handfeste wirtschafts- und steuerpolitische Entscheidungen" gehe.