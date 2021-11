Scholz: "Müssen unser Land winterfest machen"

Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, damit nicht wieder so viele Menschen sterben, so Scholz. Es müsse sichergestellt werden, dass vor allem aber nicht nur in den Pflege- und Altenheimen Auffrischungsimpfungen durchgeführt würden. Dazu müssten die Betroffenen angeschrieben und alle verfügbaren Impfstellen genutzt werden.