Spätestens, wenn Kliniken wieder an ihre Belastungsgrenzen kämen, drohe erneut eine Lockdown-Gefahr. Geschlossene Kitas, Schulen, Geschäfte, Familien am Limit, all das gelte es zu verhindern, so Bovenschulte in seiner Rede. Und auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte: