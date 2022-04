Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr verteidigte die Lieferung schwerer Waffen: "Es ist richtig, schwere Waffen in diese Lieferungen mit einzubeziehen. Russland hat die Ukraine überfallen mit einem Vielfachen an Militärgerät. Fünfmal so viele Panzer, dreimal so viele aktive Soldaten. Die Ukraine befindet sich in einem Krieg auf offenem Boden." Butscha sei kein Einzelfall. Jeder russische Vorstoß bedeute, dass sich diese Verbrechen wiederholen", so Dürr.