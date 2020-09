Es gibt kein Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Thomas Oppermann

Genau das warfen die Vertreter der Widerspruchslösung ihnen vor: Mit der Zustimmungslösung werde sich nicht viel ändern. Die Unterstützer des Spahn-Vorschlags wollten, dass jeder Mensch, der an einem Hirntod stirbt, automatisch Organspender wird, es sei denn: Er hat zu seinen Lebzeiten widersprochen oder seine Angehörigen legen nach dem Tod ein Veto ein. Es sei zwar eine Zumutung, sagte Spahn, eine Entscheidung in dieser Frage von den Bürgern zu verlangen. "Aber diese Zumutung ist zumutbar", so Spahn. In keinem anderen medizinischen Bereich sei Deutschland so schlecht wie in der Organspende. Der andere Gesetzentwurf "ändert an der heutigen Lage nichts". Unethisch sei es, sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, "ein Organ zu nehmen, wenn man nicht bereit ist, Nein zu sagen und zu spenden". Es gebe kein "Recht, in Ruhe gelassen zu werden", so Thomas Oppermann (SPD).