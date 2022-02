Es hatte noch recht gewöhnlich begonnen. Weil der 8. März, der Internationale Frauentag, in eine sitzungsfreie Woche fällt, war die Debatte auf diesen Donnerstag vorgezogen worden. In den Reden ging es um gleiche Gehälter und Löhne, den geringeren Anteil von Frauen in Führungspositionen, Altersarmut, Gewalt gegen Frauen. Und was in diesem Land getan werden muss, um all diese Missstände zu beheben.