Bis in die Nacht hinein hat der Bundestag getagt und Gesetze verabschiedet. Zwar war es keine Rekordsitzung - Parlamentsvize Wolfgang Kubicki (FDP) beendete die am Donnerstagvormittag eröffnete Plenarsitzung am frühen Freitagmorgen um 0.59 Uhr. Die bislang längste Sitzung der laufenden Wahlperiode war im Juni 2019 erst um 2.12 Uhr zu Ende gegangen.