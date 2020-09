Bundestag: Neue Regeln für weniger Plastik

Wegwerfprodukte, für die es gute Alternativen gibt, sollen ab 3. Juli 2021 nicht mehr verkauft werden dürfen. Darauf haben sich die EU-Staaten geeinigt. Das muss jetzt jeder Mitgliedsstaat in nationales Recht übertragen. Tabu sind dann etwa Besteck, Teller, Trinkhalme und Wattestäbchen aus Plastik, außerdem Becher und Behälter für Essen aus Styropor. So soll weniger Plastikmüll an Stränden und im Meer landen.