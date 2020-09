SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich machte der AfD heftige Vorwürfe. Es handle sich in Hanau vielleicht um einen Einzeltäter, der aber getragen werde von einem System von Hetze. Eine Spur führe auch hinein in den Bundestag, die AfD sei ein Komplize, sagte er am Donnerstag im Bundestag. "Sie haben den Boden bereitet, sie haben sich schuldig gemacht", sagte er an die AfD-Fraktion gerichtet. "Was ist Hanau passiert ist, ist mehr als Totschlag", sagte er. "Es ist Massenmord", sagte Mützenich.