Noch platzt der Sitzungskalender fast. Am Donnerstag könnte es bis zu den frühen Morgenstunden gehen, so voll ist die Tagesordnung. Und bis Freitag so gewichtig: Das neue Klimaschutzgesetz soll endgültig verabschiedet werden, der Maut- und der Wirecard-Untersuchungsausschuss legen Berichte vor. Und wenn die Koalition nicht so zerstritten wäre, könnten es noch mehr Gesetze sein.