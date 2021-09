Dass sich der Bundestag vor der Wahl zu einer "Wahlkampf-Sitzung" trifft, ist nicht ungewöhnlich. In der gesamten Regierungszeit Merkels seit 2005 gab es diese. Auch unter ihrem Vorgänger Gerhard Schröder. Nur fair, nur fein ging es dabei nie zu. Schröder herrschte die Unions-Fraktion an: "Ich lerne doch nicht auswendig, was Ihre Fraktionsvorsitzende sagt, um es dann zitieren zu können. So weit wollen wir doch wohl nicht gehen." Fraktionschefin war damals Merkel.