Unwahrscheinlich, dass Berlin davon unbeeindruckt bleibt. Und unwahrscheinlich, dass mindestens zwischen Dezember, Weihnachtspause und den Wahlkämpfe viel in der Großen Koalition entschieden wird. Kanzlerin Angela Merkel wird im letzten Halbjahr ihrer Amtszeit jemand in ihrem Schatten haben, der ihr Nachfolger werden will. Auch das wird das Regieren nicht bequem machen. Ende Juni, vielleicht Anfang Juli 2021, geht der Bundestag schon in die Sommerpause.