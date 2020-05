Die oder der Wehrbeauftragte des Bundestages dient den Soldaten als Vertrauensperson außerhalb der Bundeswehr. Der Bundestag beruft ihn als Hilfsorgan der parlamentarischen Kontrolle über die Streitkräfte. Alle Bundeswehrangehörigen haben das Recht, sich direkt - ohne ihre Vorgesetzten zu fragen - an sie oder ihn zu wenden und Missstände mitzuteilen. Sie dürfen dafür nicht benachteiligt werden.



Die oder der Wehrbeauftragte hat den Auftrag, möglichen Verletzungen der Grundrechte in der Truppe oder der Grundsätze der Inneren Führung nachzugehen. Sie oder er hat das Recht, der Truppe jederzeit Besuche abzustatten - auch unangemeldet. Er informiert darüber das Parlament - den Verteidigungsausschuss monatlich, einmal jährlich alle Abgeordneten in seinem Bericht. Das Amt gilt zugleich als Frühwarnsystem des Parlaments und als eine Art Klagemauer der Soldaten.



Die oder der Wehrbeauftragte wird für fünf Jahre gewählt und scheidet nach seiner Vereidigung aus dem Bundestag aus. Das Amt gibt es seit 1959. Einmal, zwischen 1995 und 2000, hatte das Amt mit Claire Marienfeld bislang eine Frau inne. (Quelle: dpa)