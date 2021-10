Zum dritten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist mit Bärbel Bas eine Frau zur Bundestagspräsidentin gewählt worden. Die SPD-Politikerin will sich für mehr Parität im Bundestag einsetzen, denn mit einem Anteil von unter 35 Prozent sind weibliche Abgeordnete immer noch in der Minderheit.