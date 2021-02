Sachsens AfD geht mit Bundeschef Tino Chrupalla an der Spitze in die Bundestagswahl. Der 45-Jährige erhielt am Samstag auf einem Parteitag in Dresden 547 von 706 möglichen Stimmen und damit 77,5 Prozent. Chrupalla hatte auf Platz 1 der Landesliste keinen Kontrahenten.