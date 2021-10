Erstmal sei es wichtig und richtig, dass man Schulden abbauen will, sagt Fratzscher. Aber er betont zugleich: "In der jetzigen Situation, wo so dringende Aufgaben anstehen wie Klimaschutz, Digitalisierung, ist es klug, kurzfristig mehr Schulden zu machen, damit man langfristig gute Arbeitsplätze in Deutschland sichern kann - und damit dann auch Schulden schneller wieder abbauen kann."