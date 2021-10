Es war ein Tiefpunkt. Es war eine Selbstverzwergung. Es war im Jahr 2013. Acht Jahre ist es her, da macht die FDP Werbung mit Angela Merkel. "Wer Merkel haben will, wählt FDP", so FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle wenige Tage vor der Wahl. Getrieben von der blanken Panik, aus dem Parlament zu fliegen. Letzte Rettung: Die Popularität der CDU-Kanzlerin.