Huber: Jede Partei konnte gewisse Leuchtturm-Projekte für sich reklamieren und so ihr eigenes Profil auch nach außen darstellen. So findet das politische Geschehen auch ein bisschen arbeitsteilig statt. Die Grünen beispielsweise haben ein Klimathema bekommen, die SPD hat sich die Biotechnologie im Land herausgegriffen und FDP die Innenstädte und den Handel. So etwas ist, glaube ich, nicht so leicht auf die Bundesebene zu übertragen. Da gibt es genügend Themen, die sich eben nicht so arbeitsteilig erledigen lassen. Das zeigt sich beispielsweise schon daran, dass bereits vor der Wahl seitens FDP und Grünen Ansprüche auf das Finanzministerium gab.