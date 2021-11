Zudem baten sie um Unterstützung bei den Umwelt- und Klimathemen: "Es wäre dafür sehr hilfreich - und in Teilen seid ihr ja bereits dran - wenn Ihr darauf hinwirken könntet, dass SPD und FDP hier ambitionierte Vorschläge einbringen", schrieb die Grünen-Führung. "Wenn wir das weiter alleine tun müssen, erschwert das die Verhandlungen enorm."



Die Grünen hatten sich am Donnerstag bei einem Zwischenfazit der Gespräche auch wegen Schwierigkeiten an anderen Stellen nicht mehr auf einen Zeitplan für den Abschluss der Gespräche festlegen wollen. Ein Grünen-Vertreter räumte am Freitag ein, derzeit sei es besonders für die Grünen schwierig. Grund sei, dass im Sondierungspapier beim Klimaschutz zu wenig vereinbart

sei.