Wenn man die Opposition fragt: Nein. Konstantin Kuhle von der FDP kritisiert im ZDF-Interview: "Die Bundesregierung ist viel zu spät aufgewacht. Es gibt in verschiedenen Ministerien und Behörden ein hohes Maß an Kenntnis über Cyberangriffe, Desinformation und Kampagnen gegen die Wahl-Infrastruktur in Deutschland. Aber dieses Wissen ist eben über viele Jahre nicht zusammengebunden worden."