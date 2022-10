Der Bundeswahlleiter hatte Neuwahlen in sechs der insgesamt zwölf Berliner Wahlbezirke gefordert. In der vorigen Woche hatte das Landesverfassungsgericht Berlin in einer ersten, noch vorläufigen Einschätzung eine vollständige Wiederholung der Zweitstimmen-Wahl zum Abgeordnetenhaus und Bezirk gefordert, da nur so ein "verfassungsgemäßes Ergebnis" möglich sei. In Berlin hatte es voriges Jahr vier Wahlen an einem Tag gegeben. Und das am Tag eines Marathonlaufs, der die Infrastruktur der Hauptstadt traditionell lahmlegt.