"Bärbel, wer?" war in den sozialen Medien eine häufige spöttische Frage, als am Morgen die Entscheidung der SPD-Fraktion bekannt wurde. Mit einem Schreiben an die 206 Fraktionsmitglieder beendete Fraktionschef Rolf Mützenich tagelange Spekulationen über die erste, wichtige Personalie der SPD. Am Dienstag tritt der neue Bundestag zum ersten Mal zusammen. Die Wahl des Bundestagspräsidenten ist die erste wichtige Aufgabe der Abgeordneten. Oder die Wahl einer Präsidentin.