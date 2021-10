Am Montag kommt in Berlin das CDU-Präsidium zusammen. Dort will Armin Laschet seine Pläne zur personellen Neuaufstellung der Partei präsentieren. Laschet hatte dazu am Donnerstag auch einen Parteitag angekündigt. Er wolle diesen Prozess moderieren - allerdings gilt es als fraglich, ob Laschet das noch gelingt.