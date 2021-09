Die FDP freut sich über ein zweistelliges Ergebnis - zum zweiten Mal in Folge, ein Novum in ihrer Geschichte. Gemeinsam mit den Grünen können die Liberalen entscheiden, wer in Zukunft regiert. Parteichef Christian Lindner sieht dabei die größten Gemeinsamkeiten in einer Jamaika-Koalition unter einem Kanzler Armin Laschet.