In Frankreich zum Beispiel ist bei Parlamentswahlen eine absolute Mehrheit in den Wahlkreisen nötig. 2017 gab es aber nur in vier von 577 Wahlkreisen auf Anhieb eine solche Mehrheit, in den restlichen Kreisen stimmten die Wähler*innen eine Woche später über die zwei stärksten Kandidat*innen ab. In Deutschland wäre ein solches Verfahren aber schwierig, da mit den Zweitstimmen praktisch das Wahlergebnis feststehe. Das wiederum würde starken Einfluss auf die Stichwahlen haben.