"Jedes Wahlprogramm steht unter dem Vorbehalt, dass man dieses auch als Forderungen einbringt, aber in einer Koalition muss man eben Kompromisse eingehen", so Diederich. Der Fehler, der 2017 von der Union gemacht worden ist, meint Diedrich, ist, nicht genau angehört zu haben, was die FDP braucht, um erhobenen Hauptes mit dem Kompromiss vor die Anhänger zu treten. Deshalb sei die Jamaika-Koalition nicht zustande gekommen.