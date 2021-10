Lindner: "Scheitern ist hier keine Option"

"Scheitern ist hier keine Option. Wir brauchen eine stabile Regierung in Deutschland, sie sollte auch schnell gebildet werden. Das jetzt vorliegende Sondierungspapier ist dafür eine sehr gute Grundlage. Ich gehe so weit zu sagen, es ist eine Chance, wie wir sie seit vielen Jahren in Deutschland nicht hatten um Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren und deshalb werde ich morgen unseren Gremien auch empfehlen, in Koalitionsverhandlungen einzutreten."