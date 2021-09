Die Union aber sei in großer Unordnung und isoliert, weil sie sogar die FDP in die linke Ecke stelle. Und CDU-Mann Friedrich Merz denke sogar über ein Revival der Atomkraft nach. So weit, so trennend. Doch dann sagt von Notz noch einen interessanten Satz: "Sollte die Union weniger als 25 Prozent bekommen, ist nicht die Frage, ob Armin Laschet Bundeskanzler wird."